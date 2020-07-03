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В столице запустили 4G на восьми станциях метро

В столице запустили 4G на восьми станциях метро
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В Киеве состоялся запуск-презентация первой очереди мобильной связи 4G в столичном метрополитене. Презентацию провел городской голова Виталий Кличко.

"Сегодня мы запускаем восемь станций, на которых есть скоростной интернет - "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская". А также в тоннелях, которые соединяют эти станции, тоже работает скоростной интернет", - объявил мэр Киева.

Он поблагодарил представителей компаний-операторов - Lifecell, Vodafone и "Киевстар": "Это пример сотрудничества городской власти и частного сектора. И наша задача в течение месяца-двух открыть еще 8 станций".

Кличко назвал ключевой задачей до конца этого года обустройство всех станций метрополитена скоростным интернетом.

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"Очень хорошо, что наш город становится более технологичным, более удобным", - добавил мэр.

Как сообщалось, 5 марта 2020 года три мобильных оператора - Киевстар, Vodafone и lifecell - начали предоставлять услуги 4G-связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".

22 июля 2019 года стало известно, что операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei поставщиком для строительства совместной 4G-сети в столичном метрополитене.

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Киев, Украина, Интернет, Метро.

Автор:

Телеграф
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