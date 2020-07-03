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Потери у оккупантов: во время учений взорвался миномет, трое погибших

Потери у оккупантов: во время учений взорвался миномет, трое погибших
14:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
По данным украинской разведки, командование российско-оккупационных войск активизировало на оккупированных территориях работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций, в том числе установление дополнительных участков минно-взрывных заграждений. Однако, увеличение интенсивности инженерных работ привело к гибели и ранениям российских наемников. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск с 1 июля э. г. активизировало на оккупированных территориях работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций, в т. ч. путем установления дополнительных участков минно-взрывных заграждений. При этом, противником минируется местность в непосредственной близости к сельскохозяйственным угодьям с использованием запрещенных противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, что повышает уровень опасности для гражданского населения", - сказал Гуцуляк.

В то же время, по его словам, увеличение оккупантами интенсивности инженерных работ приводит к гибели и ранениям среди российских наемников.

"Так, во время ротации одного из подразделений 9 отдельного мотострелкового полка 1 АК (армейского корпуса - ред.) военнослужащий российских оккупационных войск подорвался на самодельном взрывном устройстве, установленном саперами этого же полка", - проинформировал полковник.

Также, по его информации, в ходе проведения занятий по инженерной подготовке с минно-взрывными средствами под руководством российского инструктора, погиб военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупантов.

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А в последние дни июня, по словам Гуцуляка, в районе населенного пункта Желобок, на временно оккупированной территории Луганской области, погибли трое и получили ранения двое "сотрудников батальона патрульной службы МВД ЛНР".

"Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом оккупанты вели огонь по позициям защитников Украины. Вследствие грубого нарушения мер безопасности при эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета", - отметил Гуцуляк.

Напомним, по данным разведки, боевики удерживают тяжелое вооружение с нарушением расстояний отвода.

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Донбасс, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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