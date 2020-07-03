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Минобороны: Ситуация на Донбассе резко обострилась

Минобороны: Ситуация на Донбассе резко обострилась
13:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
С начала суток обстановка на Донбассе резко обострилась: помимо 12 прицельных обстрелов украинских позиций, оккупанты применили минометы по населенному пункту Зайцево. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня, 3 июля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась.

Кроме 12 прицельных обстрелов наших позиций с начала текущих суток, в основном, с тяжелого вооружения - минометов и артиллерии, российско-оккупационные войска утром применили минометы по н.п. Зайцево", - сообщил Гуцуляк.

Так, в результате обстрела оккупантами из минометов калибра 82-мм по населенному пункту Зайцево, погибла местная жительница 1940 года.

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"В целом только из около 5:00 до 8:00 утра, российско-оккупационные войска выпустили по позициям украинских героев на разных участках нашей обороны 166 мин 120-го и 22 мины 82-го калибров, осуществили 40 выстрелов из артиллерии 122-го калибра", - проинформировал Гуцуляк.

Оккупанты, по его информации, вели обстрелы из минометов различных калибров в районах н.п. Хутор Вольный, Пивденное, Зализное, Новотошковское, Шумы, Зайцево, Авдеевка и Орехово. В частности, после 5:40 в районе Новотошковское оккупанты кроме минометов вели огонь из артиллерии. Также зафиксированы враждебные обстрелы из гранатометов и стрелкового вооружения вблизи н.п. Водяное, Хутор Вольный, Новотошковское, Авдеевка, Каменка и Старогнатовка.

"Защитники Украины, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, вели адекватные оборонительные действия, применяя дежурные огневые средства. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие плотного вражеского огня среди наших героев-защитников нет", - добавил Гуцуляк.

Потери оккупантов пока уточняются.

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Украина, Минобороны, Донбасс.

Автор:

Телеграф
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