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Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеет коронавирусом в Украине

COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеет коронавирусом в Украине
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 3 июля в Вооруженных силах Украины болеет 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 351 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19. Из них один военнослужащий находится на лечении в Хмельницкой городской инфекционной больнице. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

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Также на лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Львовская область - 4 военнослужащих, Киевская область - 3 военнослужащих и Винницкая - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 515 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 182 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 2 июля, выявлено 889 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 505 выздоровели, сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

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Украина, ВСУ, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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