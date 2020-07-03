COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеет коронавирусом в Украине

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 3 июля в Вооруженных силах Украины болеет 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 351 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19. Из них один военнослужащий находится на лечении в Хмельницкой городской инфекционной больнице. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

Также на лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Львовская область - 4 военнослужащих, Киевская область - 3 военнослужащих и Винницкая - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 515 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 182 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 2 июля, выявлено 889 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 505 выздоровели, сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.