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Коронавирус: Харьков ужесточил карантин

Коронавирус: Харьков ужесточил карантин
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Telegraf-EPA
В Харькове 3 июля частично ужесточен карантин. Об этом сообщил первый заместитель городского главы Игорь Терехов, которого цитирует NewsRoom Kharkiv

"Прежде всего, это касается ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий (более чем десять человек), а также функционирования заведений общепита без летних площадок или площадью менее 50 квадратных метров, кроме услуг по адресной доставке и на вынос. Кроме того, нам было рекомендовано ограничить время работы до 22:00", - сказал он.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Терехов также обратился к полиции с просьбой проконтролировать его исполнение.

 Как сообщалось ранее, 876 новых случаев коронавирусной болезни обнаружили в Украине 2 июля, 27 больных умерли, 505 человек выздоровели.

В Харьковской области - 3 летальных случая в сутки, 48 новых больных.

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Все по теме:

Харьков, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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