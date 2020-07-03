В Полтаве в офисе ОПЗЖ произошел взрыв: травмирована женщина

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный через окно бросил в офис политической партии предмет, который взорвался. Об этом сообщает пресс-служба Полиции.

"Полицейские устанавливают лиц, причастных к взрыву в офисе политической партии. Проводится осмотр места взрыва для выяснения всех обстоятельств и типа взрывного предмета. Оперативники общаются со свидетелями и очевидцами, а также проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать момент совершения правонарушения и причастных к нему лиц", - сказано в сообщении.

В результате взрыва пострадала девушка, 1998 г.р., которая находилась в офисе: по предварительной информации, у нее легкие травмы. Также повреждены стены и мебель в помещении.

"В офис партии ОПЗЖ в Полтаве представители националистических групп бросили гранату", - в свою очередь написал нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Напомним, ранее в Полтавской области на производственном предприятии взорвался порошковый огнетушитель, в результате погиб 46-летний работник.