Изъятие военной техники: руководство ГБР и следователей, причастных к делу, отстранили

Следователей, которые причастны к изъятию оборудования ПВО, отстранили от должностей.

Руководство территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком и следователи, причастные к изъятию оборудования ПВО, отстранены от должностей, начато уголовное производство по факту возможной диверсии.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, в пределах начатого служебного расследования отстранены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Главным следственным управлением Государственного бюро расследований кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Напоминаем, следователи ГБР 1 июля пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изъяли оборудование, которое обеспечивает систему противовоздушной обороны страны. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). Их уже вернули в воинские части.

3 июня министр обороны Андрей Таран в парламенте заявил, что несогласованность действий сотрудников ГБР и работников военной контрразведки привели к подрыву боевой готовности частей ПВО, и оценку их действиям должны дать правоохранительные органы.