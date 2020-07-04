На Ровенщине уже более 4 тыс случаев коронавируса

На Ровенщине уже более 4 тыс. человек болеют коронавирусом.

По состоянию на вечер 3 июля в Ровенской области зарегистрировано 4041 случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

"3 июля в области зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Возраст больных от 4 месяцев до 82 лет. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4041 случай заболевания коронавирусной болезни. В области 76 летальных случаев, вызванных COVID-19. Преодолели болезнь 2012 жителей области", - заявил он.

В работе лабораторий области остается 560 образцов.