Ситуация на Донбассе: боевики активизировали свою активность, погибла местная жительница

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное минскими договоренностями оружие. В результате вражеских обстрелов погибла местная жительница.

За прошедшие сутки оккупанты целились не только в сторону позиций ООС, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица. К сожалению, в результате коварных действий захватчиков жертва среди мирного населения. Кроме того, за минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новотошковское враг применил оружие, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения. На этом участке фронта, кроме 120-х минометов и гранатометов, агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив по нашим защитникам 40 снарядов.

На подступах к населенным пунктам Южное, Железное, Шумы, Орехово и Хутор Вольный, оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра. Также зафиксировано обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Попасной, Хутору Свободный, Орехово и Катериновки.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации на рассвете открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

У Авдеевки противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась еще и соседская здание.

Также зафиксирована вражеская активность неподалеку населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески, где оккупанты вели огонь по оборонительных рубежах украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Для подавления огневой активности захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.