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Коронавирус в Киеве: снова выросло число заболевших за сутки

Коронавирус в Киеве: снова выросло число заболевших за сутки
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф
За сутки в Киеве зарегистрированы 118 новых заболевших COVID-19. Всего в столице зарегистрировано 5465 случаев.

В Киеве за сутки 3 июля обнаружили 118 новых случаев коронавируса, 2 больных умерли и 37 – выздоровели.

Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За минувшие сутки заболели 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет, 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

Среди новых больных – 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17 и в Голосеевском – 16 случаев.

Всего с начала эпидемии в столице уже 5465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 114 человек умерло, победили коронавирус 1770 жителей столицы.

За минувшие сутки, 3 июля, в Украине зафиксировано 914 случаев коронавируса. При этом 15 человек умерло и 597 – выздоровело.

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Все по теме:

Киев, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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