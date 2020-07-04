Коронавирус не отступает: в Украине снова рекордное количество заболевших

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло еще на 914 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 47 677.

По состоянию на утро 4 июля в Украине диагностировали 47 677 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 914 человек.

О этом свидетельствуют данные интерактивной карты СНБО.

Преодолели болезнь с начала эпидемии 21 155 человек, за минувшие сутки - 597. Всего скончались от осложнении болезни 1 227 человек, за последние сутки - 12.

На сегодняшний день число активных больных составляет 25 295.

Наибольшее количество новых случаев вновь выявили во Львовской области - 176. В Киеве коронавирус диагностировали у 104 человек, в целом - 5242 случаев.

Всего в Украине проведено 705 836 тестирований методом ПЦР.

Как сообщалось, вчера, 3 июля, в Украине зафиксировали 876 новых случаев.

В мире количество выявленных случаев COVID-19 превысило 11 миллионов. Лидерами по распространению болезни являются США, страны Южной Америки, Индия и Россия.