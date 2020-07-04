В Украине непогода оставила без света более 20 населенных пунктов

По состоянию на утро 4 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточены 21 населенный пункт в 4 областях.

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро субботы обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 4 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 21 населенный пункт в 4 областях, а именно: Киевская - 14, Донецкая - 3, Запорожская - 2 и Черновицкая – 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, по состоянию на 4 июля подтопленными вследствие непогоды остаются 10 населенных пунктов на западе Украины. Семь из них - в Черновицкой, два в Тернопольской и один во Львовской областях