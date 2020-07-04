В Украине на выходных установится жаркая погода: спасатели предупреждают о пожарной опасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о повышенной пожарной опасности.

"Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о пожарной опасности. Так, 4-6 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В ГСЧС отмечают, что в пожароопасный период запрещается разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах) и заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением используемых в лесохозяйственной целью.

Также запрещается курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.

При обнаружении пожара на открытой территории необходимо сразу же сообщить на номер 101.

Как сообщалось, в Украине на выходных установится жаркая погода, в некоторых областях температура будет доходить до +38 градусов. Лишь в западных регионах будет прохладней - там пройдут грозовые дожди.