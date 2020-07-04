Дело Шеремета: в Киеве проходит акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь

В столичном парке им. Тараса Шевченко проходит акция "200 дней лжи" в поддержку музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, которые являются подозреваемыми в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Мероприятие организовали "Основа Будущего" и инициативные группы "FreeRiff" и "FreeKuzmenko".

Участие в акции принимают несколько сотен человек, среди которых родственники и друзья заключенных.

Цель мероприятия - привлечение внимания к доказательствам невиновности и фактам фабрикации дела Шеремета, отмечают организаторы.

Участники держат портреты Кузьменко, Антоненко и Дугарь, а также плакаты с надписями "AVAKoff", "Хватит лжи", "МВД = лжец", "Полиция ищет назначенцев убийств" и др.

Напротив красного корпуса университета им. Т.Шевченко проходит концерт, где исполнили свои песни музыканты Кристина Панасюк, Алексей Бык и Алла Мартынюк.

"Я пришел сюда, потому что считаю, что правосудие в нашей стране затоптано. Люди, которым инкриминируют убийство, уже более двухсот дней находятся в тюрьме, а доказательств их вины так никто и не предоставил. Поэтому те, кто их обвинял, должны сесть на их место, а Юля, Яна и Риф должны выйти на свободу", - сказал перед своим выступлением Алексей Бык.

После акции в парке ее участники пройдут колонной к Офису Президента и Министерству внутренних дел.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

В Нацполиции 2 июля сообщили, что готовы направить в суд дело Шеремета.