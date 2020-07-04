Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского

Порошенко заявил, что политические преследования против пятого Президента Украины - это месть неопытного президента Зеленского, в окружении которого есть представители "пятой колонны" Кремля.

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко объяснил политические преследования местью нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

"Это - месть. Это месть неопытного политика, который считает, что таким образом удастся решить его проблему. Он считает, что сейчас, когда его рейтинг стремительно падает, он должен заменить крах реформ, беду в экономике, глубокий кризис, катастрофу в борьбе против коронавируса и драматическую, плохую ситуацию по защите нашего государства от российской агрессии, - он хочет заменить все эти нужные реформы, которых ждет страна, на телешоу. Потому что телешоу - это единственное, в чем он разбирается, что он может профессионально делать. Но люди не верят в это телешоу - и это самое главное", - заявил Порошенко в интервью телеканалу ВВС.

Порошенко отметил, что сейчас "пятая колонна" Кремля играет очень важную роль в Украине.

"Команда человека из Кремля, которая пять лет моего президентства просидела в Москве, - теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались", - подчеркнул политик.

Как сообщалось, Порошенко во время выступления в Печерском суде, который избирал ему меру пресечения, заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу через президента Владимира Зеленского.

Как заявили в Государственном бюро расследования, нардеп Порошенко отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого в уголовном деле, касающемся назначения Сергея Семочко.