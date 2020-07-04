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Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi

Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi
17:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Танкер Delfi, потерпевший крушение в море возле пляжа в Одессе, уберут до 20 июля. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

На вопрос Президента Украины Владимира Зеленского, когда уберут танкер, Куцый ответил: "До 20 июля должны. Проводятся подготовительные работы, устанавливаются боны, которые должны предоставить плавучесть судну после чего его можно будет снять с мели".

Добавим, что Зеленский пока знакомится с состоянием ликвидации последствий аварии танкера "Delfi".

Как сообщалось ранее, на одесский пляж "Дельфин" возле затонувшего танкера Delfi ограничили доступ. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщалось, председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный сообщил, что в районе пляжа "Дельфин" в Одессе, из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi, в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов.

Визит Зеленского в Одессу: президент посмотрел на затонувший танкер Delfi

Танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

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Все по теме:

Одесса, Владимир Зеленский, Максим Куцый, Delfi.

Автор:

Телеграф
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