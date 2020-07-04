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Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли Пищевик, есть раненый украинский военный

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли Пищевик, есть раненый украинский военный
23:48 Сб, 4 Июль 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Оккупанты обстреляли населенный пункт Пищевик на Донетчине.

Сегодня, 4 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области, враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение.

“Пострадавшего защитника оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь”, — говорится в сообщении.

“Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам”, — резюмировали военные.

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Донбасс, ООС.

Автор:

Телеграф
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