Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли Пищевик, есть раненый украинский военный

Оккупанты обстреляли населенный пункт Пищевик на Донетчине.

Сегодня, 4 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области, враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение.

“Пострадавшего защитника оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь”, — говорится в сообщении.

“Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам”, — резюмировали военные.