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На Херсонщине за сутки не зафиксировали заражений коронавирусом

На Херсонщине за сутки не зафиксировали заражений коронавирусом
04:26 Сегодня Телеграф УНН
За последние сутки на Херсонщине не выявили случаев коронавируса.

На Херсонщине за последние сутки проведено более 600 исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано.

Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

“За последние сутки проведено 227 ПЦР-исследований и 412 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано”, — написал он.

Он добавил, что в области есть одно новое выздоровление у жителя из г. Херсон.

“Поэтому сейчас в области 196 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них: — 182 человека побороли недуг; — 11-инфицированные на COVID-19; — 3 — умерли”, — написал Гусев.

Глава облгосадминистрации добавил, что для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 2668 тест-систем.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1227 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Херсонщина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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