Непогода на западе: в ГСЧС рассказали, сколько населенных пунктов остаются подтопленными

По состоянию на сегодня, 5 июля, на территории западных областей Украины, которые пострадали от стихийного бедствия, остается подтопленными 7 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Остаются подтопленными: 7 (было 349) населенных пунктов (Черновицкая (5), Львовская (1) и Тернопольская (1) области); 5 (было 14 тыс. 456) зданий в Тернопольской области; 19 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (11), Тернопольская (5) и Львовская (3) области); 74 (было 22 тыс. 182) приусадебные участки (Тернопольская (25), Черновицкая (45), Ивано-Франковская (2) и Львовская (2) области).

Разрушено 202,5 км (280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области) и 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек. В течение суток откачано 7 тыс. 490 м куб. воды (с начала работ – около 354 тыс. м куб.); расчищено 520 м автодорог (с начала работ – 16,359 км), 1,317 км русел рек (с начала работ – 8,964 км); доставлено для населения 4 тыс. 500 л питьевой воды местным жителям (с начала работ – около 42 т).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 377 человек и 117 единиц техники, из них от ГСЧС 268 человек личного и 85 единиц техники (из них 1 вертолет).