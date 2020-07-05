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Коронавирус в Киеве: за сутки зафиксировали 78 новых случаев

Коронавирус в Киеве: за сутки зафиксировали 78 новых случаев
11:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 78 человек. Всего в городе 5543 подтвержденных случая заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом (COVID-19 - ред.). В настоящее время в столице уже 5543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели: 42 женщины (в возрасте от 18 до 83 лет); 32 мужчины (в возрасте от 19 до 82 лет);  17-летняя девушка и 3 мальчика (от 1 до 17 лет).

Указывается, что заболели в том числе и двое медиков.

В Украине немного снизился прирост COVID-19

"В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1802 жителя столицы", - сообщил Кличко.

Как отметил мэр, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 12, в Оболонском - 11 и в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев.

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Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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