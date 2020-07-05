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День в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня

День в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
В воскресенье, 5 июля, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, на что получали адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Удерживая позиции и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие каждый раз действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

На рассвете в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи н.п.Павлополь враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта боевики два раза обстреляли украинские оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по украинским позициям у Новотроицкого.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольному.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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