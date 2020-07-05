На "Шегинях" пограничники извлекли из нижнего белья львовянина килограмм амфетамина

На пешеходном пункте пропуска "Шегини" пограничники изъяли в нижнем белье 27-летнего мужчины килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники заранее получили оперативную информацию от СБУ о перемещении львовянином через пункт пропуска запрещенных препаратов. Поэтому, когда вчера в пешеходный пункт пропуска "Шегини" на выход в Польшу вчера прибыл 27-летний гражданин Украины, пограничники сразу направили его на тщательную проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии, совместно с работниками СБУ и Галицкой таможни, пограничники "обнаружили килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази, которые наш соотечественник пытался переместить в нижнем белье".