Пожар в Новой Каховке: пострадавших жителей хотят отселить

Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара.

Власти Херсонской области окажут необходимую помощь в ликвидации последствий пожара, который произошел в воскресенье в пятиэтажном жилом доме в Новой Каховке.

Об этом написал председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев в Facebook.

"Сегодня около 15:00 в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке по улице Букина, 20... Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - подчеркнул он.

Председатель ОГА отметил, что на место выехали его заместители Дмитрий Бутрим и Вадим Чабан.

Как сообщалось, в Новой Каховке на Херсонщине возник пожар в пятиэтажке. Огонь охватил квартиру на верхнем этаже и крышу дома на площади около 2 тыс. кв.м.

По информации ГСЧС, в 16:16 пожар локализован, а в 18:40 полностью ликвидирован. Жители дома были эвакуированы, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Полиция проинформировала о задержании 38-летнего жителя дома, который, предположительно, причастен к пожару в пятиэтажке.