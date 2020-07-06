В Киеве вновь "прорвало" мост Патона (Видео)

Это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели и третий за пять месяцев.

На мосту Патона в Киеве в воскресенье, 5 июля, вновь случился прорыв теплотрассы, вследствие чего из-под моста в Днепр лилась вода.

Как сообщает TK Media, прорыв случился из-за проводимых "Киевтеплоэнерго" испытаний по поиску слабых мест трубопроводов.

Это второй прорыв трубопровода на мосту Патона за последние две недели и третий за пять месяцев.

Перед этим аналогичные аварии произошли 24 июня и 3 марта.

Тогда около 200 домов на Русановке и Березняках-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.