Штаб ООС: боевики 6 раз нарушали "тишину"

Вооруженные формирования боевиков 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение, пишет пресс-центр штаба ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

"Частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по позициям украинских защитников неподалеку Новгородского враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Также на рассвете противник применил 120-ти мм минометы у того же новгородскими, а также на подступах к Зайцевого и Южного. Кроме того, агрессор провоцировал наших воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле Хутора Вольный", — указано в сообщении.

Еще однажды противник обстрелял из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого.

"По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", — добавили в штабе ООС.