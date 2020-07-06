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Штаб ООС: боевики 6 раз нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики 6 раз нарушали "тишину"
07:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Вооруженные формирования боевиков 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение, пишет пресс-центр штаба ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

"Частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по позициям украинских защитников неподалеку Новгородского враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Также на рассвете противник применил 120-ти мм минометы у того же новгородскими, а также на подступах к Зайцевого и Южного. Кроме того, агрессор провоцировал наших воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле Хутора Вольный", — указано в сообщении.

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Еще однажды противник обстрелял из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого.

"По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", — добавили в штабе ООС.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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