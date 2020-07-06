В Киеве на Подоле произошла драка со стрельбой

Киевские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на столичном Подоле. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в понедельник, 6 июля, около 5 часов в дежурную часть Подольского управления полиции поступила информация о стрельбе на улице Константиновской.

"Прибыв по указанному адресу, правоохранители предварительно установили, что возле кинотеатра "Жовтень" в компании молодых людей подошли двое местных жителей навеселе, которые сделали им замечание вроде из-за громкого поведения.

Однако когда молодчики на него не отреагировали, началась толкотня, во время которой один из мужчин достал оружие и сделал несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

После вмешательства правоохранителей конфликт прекратился. С места происшествия эксперты изъяли пистолет и два магазина, а также телескопическую металлическую палку. Все изъятое в дальнейшем направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Двух правонарушителей - 37-летнего и 38-летнего киевлян задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. В результате инцидента никто не пострадал, заверили в полиции.