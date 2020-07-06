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В столице смягчают карантин: что разрешили

В столице смягчают карантин: что разрешили
12:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА
В понедельник, 6 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о смягчении некоторых карантинных ограничений в столице. Об этом сообщил Виталий Кличко.

Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

В частности, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00 при условии соблюдения санитарных норм и регламентов.

"Работа же увеселительных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00", – добавил Кличко.

В столице за сутки подтвердили 15 случаев COVID-19, один больной умер

Как сообщалось, в Украине за сутки зафиксировали 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Также сообщалось, что на границе с Польшей 6 июля в 1:00 ночи возобновлена работа пункта пропуска "Грушев-Будомеж". По состоянию на утро границу пересекли всего 74 человека. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Киев, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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