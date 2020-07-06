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"Решил покурить и уснул": жильцу в Новой Каховке грозит до 8 лет тюрьмы

"Решил покурить и уснул": жильцу в Новой Каховке грозит до 8 лет тюрьмы
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua
Пожар в многоэтажке в Новой Каховке устроил один из жильцов - он пьяным уснул с непогашенным окурком.

5 июля в монгоквартирном доме в Новой Каховке возник масштабный пожар - выгорели полностью четыре квартиры. Как выяснилось, возгорание произошло из-за халатности одного из жильцов. 38-летний мужчина уснул в нетрезвом состоянии с непогашенной сигаретой.

В полиции установили, что к возгоранию причастен житель дома. Накануне он распивал дома алкогольные напитки, после чего решил покурить и уснул.

В квартиру мужчины ворвались соседи, после того как почувствовали сильный запах дыма. Помещение было полностью охвачено огнем, мужчина находился в в состоянии сильного алкогольного опьянения. Огонь перекинулся на соседние квартиры и полностью охватил крышу дома. 

Мужчина задержан, полиция открыла производство о нарушении правил пожарной безопасности.  Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Городской голова Новой Каховки сообщил, что средства на ремонт дома выделят из бюджета города. 

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что деньги на ремонт кровли дома будут выделять из городского бюджета. В понедельник, 6 июля, должна заседать следственная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб. По приблизительным подсчетам, ремонт может стоить около двух миллионов гривен. 

Как сообщалось, изначально выдвигалась версия, что пожар устроил мужчина после ссоры с женой.

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Все по теме:

Пожар, Полиция, Новая Каховка, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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