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Опрос: Киевляне назвали главные проблемы столицы

Опрос: Киевляне назвали главные проблемы столицы
Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф
Согласно результатам социологического опроса, который проводился с 30 июня по 1 июля 2020 г., главными проблемами столицы киевляне назвали коррупцию, незаконные застройки и повышение тарифов.

По результатам социологического опроса от ActiveGroup, главными проблемами г. Киева киевляне назвали:

  • коррупцию в КГГА и в горсовете (41,7%),

  • незаконную и хаотичную застройку (35,5%),

  • размер тарифов на коммунальные услуги (35,5%),

  • состояние дорог (35,5%), проблемы ЖКХ (27,1%),

  • отсутствие парковок (26%), проблемы общественного транспорта (24,1%),

  • благоустройство дворов и придомовых территорий (23,6%),

  • проблемы парков и скверов (17,3%),

  • уборки и вывоза мусора(12,5%) и др.

Кроме того, более половины (50,9%) киевлян считает, что за период работы Виталия Кличко на посту мэра Киева дела в городе улучшились.

Среди них 12,6% сказали, что дела значительно улучшились, а 38,3% - что немного улучшились. 12,1% киевлян утверждают, что состояние дел в Киеве немного ухудшилось, а 16,1% - значительно ухудшилось. Не определились с ответом 21% респондентов.

На выборах на должность мэра Киева в настоящее время лидирует Виталий Кличко (29,1%), за ним следуют: Андрей Пальчевский (7%), кандидат от «Слуги народа» (6%), Александр Попов (5,5%), Алексей Кучеренко (4,6%), Александр Омельченко (4,3%), Андрей Ильенко (3,5%), Сергей Притула (3,2%), остальные кандидаты набрали бы менее 2% голосов. Затруднились с ответом 17,4% респондентов, не пойдут на выборы 6,1%.

При этом, 16,3% киевлян ни в коем случае не проголосовали бы за кандидата от "Слуги народа", 12,2% не голосовали бы за Виталия Кличко, 11,7% – за Александра Попова, 10% – за Сергея Притулу, 8,8% – за Александра Омельченко, 6,8% – за Андрея Пальчевского, 5,5% – за Андрея Ильенко, 4,8% – за Виталия Нестора, 4,1% – за Юрия Левченко и 3,4% – за Алексея Кучеренко.

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Все по теме:

Киев, Тарифы, Коррупция, Соцопрос, Выборы мэра Киева.

Автор:

Телеграф
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