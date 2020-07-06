Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию

В Одессе люди применили радикальные меры к очередному строительству в историческом жилом доме. Жильцы залили бетоном незаконно прорубленный вход в подвал.

На улице Греческой жильцы дома №31 радикально проучили очередного "строителя", который планировал устроить в подвале дома пиццерию.

Об этом написала Светлана Емельянова, разместив соответствующий пост в местной группе "Одесса и все что ее касается" в Facebook.

Как сообщается, устроить бизнес в доме решил местный депутат, для этого он проломил несущую стену дома и проломал вход для будущего кафе. После того, как здание нарушили, по стене пошли трещины, на что застройщик не обратил внимание.

Сам дом является памятником архитектуры 1840 - 1842 годов.

Жители дома не растерялись, и чтобы предотвратить дальнейшее строительство в подвале заказали миксер машину и залили в вырытый котлован десятки кубов бетона.

Кроме того, узнали, что строительство без разрешительных документов в подвале дома организовала компания, которой управляет 22-летняя дочь местного депутата.

В комментариях люди поддерживают инициаторов: "Молодцы! Надо учить депутатов соблюдать законы!", "Я аплодирую стоя!!!!это гениально!!!вы реально решили проблему!!".

Как сообщалось, Виталий Кличко обратился с официальным заявлением в Офис Генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов.