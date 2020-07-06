Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
"Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
Вспышка бубонной чумы в азиатских странах: в ВОЗ сделали заявление
Монзуль рассудит финал Кубка Украины-2020
Монзуль рассудит финал Кубка Украины-2020
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона
"Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона

Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию

Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Одессе люди применили радикальные меры к очередному строительству в историческом жилом доме. Жильцы залили бетоном незаконно прорубленный вход в подвал.

 На улице Греческой жильцы дома №31 радикально проучили очередного "строителя", который планировал устроить в подвале дома пиццерию.

Об этом написала Светлана Емельянова, разместив соответствующий пост в местной группе "Одесса и все что ее касается" в Facebook.

Как сообщается, устроить бизнес в доме решил местный депутат, для этого он проломил несущую стену дома и проломал вход для будущего кафе. После того, как здание нарушили, по стене пошли трещины, на что застройщик не обратил внимание.

 

Сам дом является памятником архитектуры 1840 - 1842 годов. 

Жители дома не растерялись, и чтобы предотвратить дальнейшее строительство в подвале заказали миксер машину и залили в вырытый котлован десятки кубов бетона. 

Кроме того, узнали, что строительство без разрешительных документов в подвале дома организовала компания, которой управляет 22-летняя дочь местного депутата.

В комментариях люди поддерживают инициаторов: "Молодцы! Надо учить депутатов соблюдать законы!",  "Я аплодирую стоя!!!!это гениально!!!вы реально решили проблему!!".

Как сообщалось, Виталий Кличко обратился с официальным заявлением в Офис Генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Строительство, Одесса.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
04 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
05 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркий июль: погода в Киеве продолжает бить рекорды
Жаркий июль: погода в Киеве продолжает бить рекорды
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Долгожданная прохлада: синоптики рассказали, когда спадет жара
Синоптики рассказали, когда спадет жара
&quot;Это будет потрясающе&quot;: Сильвестр Сталлоне готовит &quot;подарок&quot; фанатам &quot;Рокки&quot;
"Это будет потрясающе": Сильвестр Сталлоне готовит "подарок" фанатам "Рокки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь