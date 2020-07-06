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Избили надзирателя и забрали ключ: из Черниговского СИЗО пытались сбежать двое несовершеннолетних

Избили надзирателя и забрали ключ: из Черниговского СИЗО пытались сбежать двое несовершеннолетних
Обновлено 20:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Чернигове двое несовершеннолетних заключенных пытались сбежать из следственного изолятора. Подростки избили сотрудника СИЗО, забрали ключи, однако побег не удался.

Прокуроры инициировали проведение служебного расследования после попытки несовершеннолетними побега с применением насилия в Черниговском следственном изоляторе.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, во время конвоирования режимной территории учреждения двое несовершеннолетних заключенных, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, напали на сотрудника СИЗО, избили его, завладели ключом и пытались сбежать из учреждения, однако были остановлены спецподразделением СИЗО.

В ОГП отмечают, что попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за установленным режимом, условиями содержания и охраной заключенных.

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Уполномоченным должностным и служебным лицам следственного изолятора было известно, что один из несовершеннолетних относится к группе риска как склонен к побегам. Однако эта информация ими игнорировалась.

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Все по теме:

Прокуратура, Чернигов, СИЗО.

Автор:

Телеграф
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