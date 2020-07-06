Водитель грузовика отказался пройти весовой контроль и высыпал щебень на трассу: видео

На трассе Благовещенское - Николаев (Н-24) водитель груженного щебнем самосвала MAN отказался пройти взвешивание на пункте контроля и выгрузил щебень прямо посреди дороги, чтобы избежать ответственности за перегруз.

Водитель решил избавиться от лишнего груза прямо на трассе, чтобы избежать ответственность за нарушение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев. Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - говорится в сообщении.

По его словам, согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.

"За отказ остановиться для прохождения габаритно-весового контроля (ГВК), законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей. Кроме этого, в законопроекте №3743, который зарегистрирован в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК будет предусматриваться штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщил Криклий.

Отметим, что за данное нарушение водителю грозит штраф в размере 51 тыс. грн.