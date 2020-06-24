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На дорогах Украины весовой контроль будет круглосуточным

На дорогах Украины весовой контроль будет круглосуточным
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения.

Весовой контроль на дорогах Украины будет круглосуточным и к процессу планируется привлечь представителей местных органов власти.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 “Киев-Чоп” возле Большой кольцевой дороги вокруг Киева, сообщили в министерстве.

“Защищать дороги не менее важно, чем их строить. Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров при исключении человеческого фактора при непосредственном процессе взвешивания. Наша цель – осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве, других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины”, - сказал министр.

По его словам, на рассмотрение правительства будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов Укртрансбезпеки представителей местных органов власти.

“Таким образом мы присоединим к этому процессу местные органы власти, потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги”, - пояснил Криклий.

В этом году на ремонт дорог потратят рекордные 100 миллиардов гривень

Он также отметил, что в ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения. На них будут работать инспекторы Укртрансбезпеки совместно с Нацполицией, а также под контролем Службы безопасности Украины.

Участие в инспекции также приняли председатель Укртрансбезпеки Александр Погорелый и представители Нацполиции.

В министерстве напоминают, что всего до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (“Взвешивание в движении”) для обеспечения защиты дорог от разрушения. На их базе также может быть запущена система автоматического взимания штрафов.

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Дороги, Владислав Криклий, Весовой контроль.

Автор:

Телеграф
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