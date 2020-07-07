Ситуация на фронте: семь вражеских обстрелов, один военный получил травму

За минувшие сутки российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец получил боевую травму, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
"6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевую травму", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.
Отмечается, что наемники применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новгородского противник сначала применил против украинских защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже - 120-ти мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное враг также использовал минометы 120-го калибра, а неподалеку Хутора Свободный - гранатометы различных систем и пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по укреплениям украинских бойцов неподалеку Верхнеторецкого противник открывал огонь из 120-ти мм минометы, а у Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.
Кроме того, неспокойно было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где вблизи Старогнатовки враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.