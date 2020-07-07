Ситуация на фронте: семь вражеских обстрелов, один военный получил травму

На Донбассе за минувшие сутки один боец получил боевую травму вследствие семи обстрелов российских наемников.

За минувшие сутки российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец получил боевую травму, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевую травму", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Отмечается, что наемники применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новгородского противник сначала применил против украинских защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже - 120-ти мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное враг также использовал минометы 120-го калибра, а неподалеку Хутора Свободный - гранатометы различных систем и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по укреплениям украинских бойцов неподалеку Верхнеторецкого противник открывал огонь из 120-ти мм минометы, а у Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.

Кроме того, неспокойно было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где вблизи Старогнатовки враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.