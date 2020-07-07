В Киеве коронавирусом заболели еще 63 человека, ситуация по районам

В Киеве за последние сутки заболевание коронавирусом подтвердилось еще у 63 человек, скончались в течение суток от COVID-19 три человека, 39 – выздоровели.

На сегодня в столице уже 5 665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 63 человека. Трое больных умерли", - отметил он.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года и 4 девочки от 3 до 17 лет; 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет и мальчик, которому 3 года.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1 848 жителей столицы.

По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 15, в Соломенском - 11 и в Днепровском районе - 10 случаев.

Как сообщалось, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаяев COVID-19, за сутки - 564 новых случая.