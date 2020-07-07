Коронавирус в армии: сколько военных болеют COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировали 6 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в армии болеют 168 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 7 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 383 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 611 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 305 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие (Киевская область - 5 человек и Ровенская - 1) находятся на лечении в дома под наблюдением медицинской службы.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 июля, выявлено 564 новых случая инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умер, 490 выздоровели, сейчас болеет 26 131 человек, что на 53 больше, чем днем ранее.