На Полтавщине взорвали и ограбили автомобиль "Укрпошты", ранены двое человек

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпошты", в результате происшествия два человека получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
Правоохранители сообщили, что утром 7 июля поступило сообщение о нападении в селе Тишки Лубенского района на автомобиль "Газель" принадлежащий "Укрпоште". Нападавшие завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн , а также табельным оружием охранника.
"В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.
На месте нападения работают полицейские, проводятся мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников. Продолжаются следственные действия.
Нападавшим грозит до 15-ти лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Как сообщалось, в Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу и ранил 45-летнего местного жителя.