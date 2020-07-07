На Полтавщине взорвали и ограбили автомобиль "Укрпошты", ранены двое человек

В селе Тишки Полтавской области на автомобиль "Укрпошты" совершено нападение, ранены двое человек. Неизвестные подорвали газель и забрали более 2,5 млн гривен.

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпошты", в результате происшествия два человека получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Правоохранители сообщили, что утром 7 июля поступило сообщение о нападении в селе Тишки Лубенского района на автомобиль "Газель" принадлежащий "Укрпоште". Нападавшие завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн , а также табельным оружием охранника.

"В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

На месте нападения работают полицейские, проводятся мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников. Продолжаются следственные действия.

Нападавшим грозит до 15-ти лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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