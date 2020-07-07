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Лесные пожары на Луганщине: Рубежное может остаться без воды

Лесные пожары на Луганщине: Рубежное может остаться без воды
21:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
В Рубежном Луганской области возможны проблемы с водоснабжением из-за того, что пожары повредили линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

"В связи с масштабным пожаром, возникшим недалеко от Северодонецка, прекращено питание линий электропередач, от которых осуществляется электроснабжение объектов водоснабжения и водоотвода г.Рубежное (Володинский водозабор и очистные сооружения КП "РВУВКГ"). До ликвидации опасной пожарной ситуации в г.Рубежное возможна остановка водоснабжения и перебои в работе городской системы водоотвода", - говорится в сообщении.

Горсовет Рубежного также информирует со ссылкой на ООО "ЛЭО" (Луганское энергетическое объединение), что возможны перепады напряжения в сети электроснабжения.

Жителей города призывают по возможности сделать запас воды из альтернативных источников.

На Луганщине возросло количество жертв лесного пожара

Как сообщалось, 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, в том числе верховой на 20 га. В 8 часов 11 мин. 7 июля пожар был локализован.

Из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на с. Смоляниново. Здесь огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов. По предварительным данным, погибли пять человек, девять госпитализированы.

К тушению пожара привлечены 361 чел. и 85 единиц техники. Дополнительно на место пожара направляются от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Кроме того, пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. и 16 ед. техники.

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Все по теме:

Украина, Пожар, Луганск, ГСЧС, Рубежное.

Автор:

Телеграф
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