Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства
Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства
Пожар в Луганской области: число погибших возросло
Пожар в Луганской области: число погибших возросло
Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
Премия YUNA переносится: церемония награждения пройдет в следующем году
YUNA: церемония награждения пройдет в следующем году

В Киеве задержали российского "куратора" боевиков т.н. "ДНР"

В Киеве задержали российского "куратора" боевиков т.н. "ДНР"
Обновлено 23:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемого "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ РФ).

Как сообщается на Facebook-странице СБУ, в частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, задержанный принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации.

Задержанному гражданину Украины инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, главарей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

В Одессе силовики задержали членов банды вора в законе (Видео)

Также важная часть обнародованных записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу о сбитии самолета "Боинг 777" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, в результате чего погибло 298 человек.

По информации Офиса генпрокурора, также внештатный представитель спецслужб РФ руководил агентурной сетью, по его приказам был совершен ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории.

Установлено, что руководители и представители так называемого "Разведывательного управления ДНР" имеют непосредственное отношение к сбитию пассажирского самолета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, СБУ, Россия, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
02 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
03 Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
04 В Австралии кошка лизнула рану хозяйки - женщина провела в коме девять дней и умерла
05 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики 7 раз нарушали &quot;тишину&quot;, ранены четверо военных
ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", ранены четверо военных
ВНО 2020: В МОН рассказали, сколько выпускников сдавали английский
ВНО 2020: сколько выпускников сдавали английский
В Киеве задержали российского &quot;куратора&quot; боевиков т.н. &quot;ДНР&quot;
В Киеве задержали российского "куратора" боевиков т.н. "ДНР"
Рыбка времен динозавров: в Аргентине найдена окаменелость шестиметровой рыбы
Рыбка времен динозавров: в Аргентине найдена окаменелость шестиметровой рыбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь