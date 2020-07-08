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Пожары в Луганской области: почему ГСЧС не может задействовать авиацию

Пожары в Луганской области: почему ГСЧС не может задействовать авиацию
Обновлено 04:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ГСЧС
Авиация не может присоединиться к тушению лесных пожаров, поскольку представители оккупационных "властей" на отдельной территории Луганской области не дают никаких гарантий безопасности. Об этом написал председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в facebook

"Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем", - сказано в сообщении

Гайдай заявил, что дополнительно рисковать жизнью людей никто не будет.

6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 гектаров. Утром 7 июля пожар локализовали. Однако из-за порывистого ветра и высокой температуры огонь распространился на село Смоляниново.

Кроме того, пожарные пытаются потушить огонь возле села Капитаново на 40 гектарах местного лесничества.

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Сообщалось, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек. Сейчас в больнице находятся 28 человек, из которых 17 – дети.

К борьбе с огнем привлекли авиацию, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

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Пожары, Луганская область, Сергей Гайдай.

Автор:

Телеграф
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