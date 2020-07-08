Пожары в Луганской области: от огня пострадало более 5 тысяч гектаров

В результате пожаров в Луганской области пострадала территория площадью 5 тысяч гектаров. Глава ОГА будет просить Кабмин признать пожары в регионе чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Об этом председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в Facebook.

"По предварительным данным, в Луганской области от огня пострадало 5 тысяч гектаров земли... Сейчас на месте работают специалисты, мы запустили дроны, которые показывают четкую картинку, где еще есть пожар, чтобы мы могли отреагировать. Утром будет очередной облет дронов, увидим, как это будет выглядеть. Будем работать всю ночь. Завтра на Кабмине будем просить признать данный случай чрезвычайной ситуацией государственного уровня, чтобы мы смогли как можно быстрее сделать акты относительно ущерба, и чтобы из государственного бюджета смогли компенсировать людям сгоревшее жилье", - отметил глава ОГА.

По словам Гайдая, во время пожара в селе Смоляниново погибли три человека. Ориентировочно в селе повреждено 69 домов, из них 23 сгорели дотла.

На месте развернут оперативный штаб, привлечены спасатели из нескольких областей.

Как сообщалось ранее, количество погибших в результате пожаров на Луганщине возросло до шести человек. Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

По информации представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, госпитализированы в местную больницу 24 человека, из них 15 детей.