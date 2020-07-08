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Юг Одесской области засыпало градом величиной с яйцо: фото

Юг Одесской области засыпало градом величиной с яйцо: фото
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф
В Одесской области прошли сильные дожди, местами выпал крупный град. Сильный порывистый ветер валил деревья, есть пострадавший.

В Одесской области бушевала непогода. Из-за сильного ливня были подтоплены ряд населенных пунктов. Южные районы области пострадали от града, в частности, город Арциз.

Фотографии града, размер которого достигает куриного яйца, опубликовали очевидцы.

В Одесской области выпал град размером с яйцо, фото: соцсети

Непогода разгулялась и в самой Одессе. Там сильный порывистый ветер валил деревья и ломал заборы.

Одно дерево упало на мужчину, который находился возле многоэтажного дома, его госпитализировали. Некоторые районы города остались без света, передает местное издание Думская.

В Одессе дерево упало на мужчину, фото: Думская

В Измаиле мэр города Андрей Абрамченко, сообщил, что ураганный ветер также повредил деревья и сеть энергоснабжения.

В Измаиле ветер валил деревья, фото: соцсети

Как сообщают синоптики, сегодня, 8 июля,  в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм, дождь достигнет критерия "сильный" (50-79 мм за 12 часов и менее).

Кроме того, пройдут грозы и шквалы до 25-30 м/с.

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Все по теме:

Одесса, Шторм, Непогода, Град.

Автор:

Телеграф
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