Юг Одесской области засыпало градом величиной с яйцо: фото

В Одесской области прошли сильные дожди, местами выпал крупный град. Сильный порывистый ветер валил деревья, есть пострадавший.

В Одесской области бушевала непогода. Из-за сильного ливня были подтоплены ряд населенных пунктов. Южные районы области пострадали от града, в частности, город Арциз.

Фотографии града, размер которого достигает куриного яйца, опубликовали очевидцы.

В Одесской области выпал град размером с яйцо, фото: соцсети

Непогода разгулялась и в самой Одессе. Там сильный порывистый ветер валил деревья и ломал заборы.

Одно дерево упало на мужчину, который находился возле многоэтажного дома, его госпитализировали. Некоторые районы города остались без света, передает местное издание Думская.

В Одессе дерево упало на мужчину, фото: Думская

В Измаиле мэр города Андрей Абрамченко, сообщил, что ураганный ветер также повредил деревья и сеть энергоснабжения.

В Измаиле ветер валил деревья, фото: соцсети

Как сообщают синоптики, сегодня, 8 июля, в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм, дождь достигнет критерия "сильный" (50-79 мм за 12 часов и менее).

Кроме того, пройдут грозы и шквалы до 25-30 м/с.