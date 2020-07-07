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Опасная погода: в среду в Украине прогнозируют грозы, град, шквалы и даже смерчи

Опасная погода: в среду в Украине прогнозируют грозы, град, шквалы и даже смерчи
09:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Во всех областях Украины в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах град, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°, днем +29...+31°.

Как сообщает Украинский гидрометцентр,  во всех западных областях 7 июля пройдут грозовые дожди, местами ливни, шкалы ветра 17-22 м/с.  Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +18...+20°.

В северных, центральных и в большинстве южных областей также ожидается дождливая погода.  Дожди с грозами пройдут в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Николаевской о Одесской областях. В центре ночью +18...+20°, днем +29...+31°. Температура в южных областях ночью +22...+24°, днем +32...+34°.

На востоке ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью +22...+24°, днем +36...+38°.

Погода в Киеве

По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 июля, в столице пройдут грозовые кратковременные дожди.  Сохранится переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +19...+21°, днем +27...+29°. В Киевской области ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16...+18°, днем +24...+26°.

Прогноз погоды на 7 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук сообщает, что Украину накроет атмосферный фронт. Погода в областях будет разнообразной: на западе пройдут сильные дожди, а восток будет потрепать от жары. Из-за больших температурных контрастов  синоптик предупреждает о вероятности образования смерчей.

Дожди в большинстве областей могут переходить – в сильные ливни, а во время гроз возможны шквалы и град. В восточных областях жара будет быть все рекорды. Местами до +38 градусов. Самыми жаркими будут Запорожская, Луганская, Харьковская и Николаевская области. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +36...+38°.

Кроме того, в восточных, южных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В среду и четверг, 8-9 июля, синоптики прогнозируют сухую погоду во всех областях. Атмосферный фронт переместится в центральные регионы, температура воздуха немного снизится, на востоке похолодает ночью до +14...16°, днем до +21...+23°.

9 июля на западе страны местами небольшой дождь, ночью +11...+13°, днем +21...+23°. На востоке и юге страны сухо, ночью +14...+16°, днем +27...+29°. 

В Киеве и области без осадков, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +21...+23°.

Прогноз погоды на 8 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, 5 июля мощный ливень затопил Черкассы. Улицы превратились в море, а автомобили поплыли. 

Напомним, ночь на воскресенье, 5 июля, в Киеве была самой жаркой за 140 лет. Температура воздух не опускалась ниже +20,6 градусов.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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