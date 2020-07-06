Жаркий июль: погода в Киеве продолжает бить рекорды

Ночь на воскресенье, 5 июля, в Киеве была самой жаркой за 140 лет.

Температура воздуха в ночь на 5 июля не опускалась ниже +20,6 градусов, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущее рекордное значение + 20,5°С 1988 года превышено на 0,1°С", - указывается в сообщении.

Всего с начала года в Киеве установлены уже 24 температурных рекорда.

С 10 по 12 июня побиты пять температурных рекордов, 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0°С.

Как сообщалось, в Украину идет долгожданное похолодание. 7 июля на западе температура воздуха ночью снизится до +16 градусов, днем до +20.