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Военные корабли НАТО вошли в Черное море

Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
7 июля группа военных кораблей Североатлантического альянса вошла в Черное море. Американский ракетный эсминец Porter начал выходить из акватории моря.

Группа кораблей постоянной противоминной группы НАТО накануне вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

"07.07.2020 около 12:00 (по киевскому времени) в Черное море вошли корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2", - написал он.

По словам Клименко, заход сделали:

турецкий тральщик TCG Amasra (М 266),

испанский - ESPS Tambre (М 33),

итальянский - ITS Gaeta (5554),

флагманский корабль группы - корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).

В России, в свою очередь, заявили, что силы Черноморского флота РФ отслеживают передвижения кораблей Альянса.

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"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря", - цитирует ТАСС информацию Национального центра управления обороной РФ.

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НАТО, Черное море, Корабль.

Автор:

Телеграф
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