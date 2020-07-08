Во Львове мужчина попал в больницу с малярией

В период эпидемии коронавируса во Львове мужчину госпитализировали в больницу с признаками малярии, он недавно вернулся из Африки.

Во Львове госпитализировали с диагнозом "малярия" 46-летнего мужчину, который недавно вернулся из одной из стран Африки. Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист, главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

"В период пандемии COVID-19 во Львовской области госпитализирован 46-летний мужчина с диагнозом "малярия", который недавно вернулся из одной из стран Африки. Следовательно, повышение температуры тела свидетельствует не только о вероятности COVID-19 и сбор эпиданамнеза (информации где пациент был, что делал, чем питался, или насекомые кусали и т.д.) являются залогом успеха в установлении диагноза инфекционного заболевания! Состояние пациента средней тяжести. Предоставляется необходимый объем лечебно-диагностических мероприятий", - написала она.

Малярия (болотная лихорадка) - группа инфекционных заболеваний, вызываемых малярийными плазмодиями, которые передаются человеку при укусах малярийными комарами (комары рода Anopheles). 85–90% случаев заболевания и смертности от него регистрируется в южных районах Африки, на Европейской территории случаи малярии в основном завозные. Ежегодно регистрируется более 1 млн случаев заболевания, заканчивающихся летальным исходом.

Это заболевание, которое поддается профилактике и излечению.

Как сообщалось, в мае в Харькове зарегистрировали завозной случай малярии у студента, который приехал в Украину 3 сентября 2019 года.