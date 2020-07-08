Отдыхающим напомнили о карантине: в Одесской области всплеск заболеваемости COVID-19

В Одесской области скачок заболеваемости COVID-19 - за минувшие сутки 65 новых случаев. Отдыхающим напомнили об карантинных ограничениях.

В Одесской области за последние дни фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Специалисты Одесского областного лабораторного центра за последние несколько дней фиксируют значительный скачок заболеваемости в регионе. За прошедшие сутки было зафиксировано 65 новых случаев в области. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в городе Одесса (13), Белгород-Днестровском районе (17), Болградском районе (6), городе Измаил (4), Арцизском (6) и Ивановском (5) районах. Общее количество подтвержденных случаев составляет 1984, "активных" - 50%", - написал Куцый.

Он призвал всех жителей Одесской области избегать мест большого скопления людей, носить маски.

Глава ОГА отметил необходимость в период отпусков и отдыха на морском побережье оставаться ответственными и придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщалось, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых.