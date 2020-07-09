Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 8 июля: отсрочка призыва для абитуриентов, непогода и пожары в Украине
Итоги дня 8 июля: отсрочка призыва для абитуриентов, непогода и пожары в Украине
Лечение коронавируса: Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма

ГСЧС: На Луганщине продолжается тушение лесных пожаров, в том числе пожарной авиацией

ГСЧС: На Луганщине продолжается тушение лесных пожаров, в том числе пожарной авиацией
08:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС
Состоянием на утро четверга, 9 июля, в Луганской области продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки в 3 лесничествах, со среды используется пожарная авиация, которая осуществила 2 сброса воды, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Состоянием на утро четверга, 9 июля, в Луганской области продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки в 3 лесничествах, со среды используется пожарная авиация, которая осуществила 2 сброса воды, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств… В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с.Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек. Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. га", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

Пожары на Луганщине: МИД и Фонд "Вернись живым" закупили помощь для военных медиков

В ГСЧС отметили, что с начала работ эвакуированы из жилых домов с.Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

К тушению привлечены 1 тыс. 494 чел. и 293 ед. тех., из них от ДСНС 736 чел. л/с и 146 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пожар, Луганск, ГСЧС, Тушение.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
04 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
05 Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вирус все еще здесь&quot;: Франция готовится ко второй волне COVID-19
"Вирус все еще здесь": Франция готовится ко второй волне COVID-19
&quot;Украинское дело&quot; Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
&quot;Денежная банка&quot;: ритуал для привлечения денег и роста прибыли
"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь