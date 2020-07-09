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Пожары на Луганщине: МИД и Фонд "Вернись живым" закупили помощь для военных медиков

Пожары на Луганщине: МИД и Фонд "Вернись живым" закупили помощь для военных медиков
Обновлено 03:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Министерство иностранных дел Украины и Фонд "Вернись живым" закупили медикаменты и средства медицинского назначения для военных медиков, оказывающих помощь местным жителям и воинам ООС, пострадавшим от масштабных пожаров на Луганщине, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Когда мы увидели масштаб пожаров на Луганщине, стало очевидно, что украинским военным медикам необходима поддержка прямо здесь и сейчас. Ведь они находятся на передовой не только боевых действий, но и противодействия пожарам и их последствиям. Мы с Фондом "Вернись живым" решили оперативно использовать остаток средств нашей благотворительной акции, чтобы обеспечить военных медиков Вооруженных сил Украины тем, что необходимо просто в эту минуту ", - цитирует заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на своей странице МИД.

Как сообщалось, в конце апреля МИД и фонд "Вернись живым" провели совместную акцию "Защити защитника". Украинские дипломаты во всем мире перечислили часть своей заработной платы на нужды медиков ВСУ, которые сейчас противостоят двум угрозам: эпидемии COVID-19 и российской агрессии на Донбассе. Общая сумма помощи составила более 1,75 млн грн. На часть этих средств фонд закупил 5 тыс. реагентов для проведения ПЦР-исследований на коронавирусной инфекцией, а затем еще 1,2 тыс. защитных костюмов для военных медиков.

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"На сегодня, на счету фонда "Вернись живым" осталось 160,5 тыс. грн от общей суммы, которую собрали украинские дипломаты. Именно этот остаток средств использован для оперативной помощи военным медикам на Луганщине, которая страдает от пожаров", – резюмировали дипломаты.

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Пожары, Луганская область, МИД, Вернись живым.

Автор:

Телеграф
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