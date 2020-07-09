В столице за сутки обнаружили еще 93 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Киеве выявлено еще 93 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Facebook.

"Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирус. Трое больных умерли", - отметил Кличко.

По его словам, среди новых инфицированных - 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет, 3 девочки от 8 до 15 лет, 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет и 6 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

Кличко проинформировал, что госпитализировано 20 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Городской голова уточнил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе (27), в Деснянском – 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

Вместе с тем, он добавил, что выздоровели за сутки 62 человека, а в целом коронавирус преодолели 1962 жителя столицы.

В общем, на сегодня в столице подтверждено 5872 случая заболевания COVID-19, умерло 122 инфицированых.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлено 810.